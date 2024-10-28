В Коркино будет работать временная приемная областного прокурора

Обращаться со своими вопросами горожане смогут на протяжении недели

С сегодняшнего дня, 28 октября, в Коркино начнет работать временная приемная прокурора Челябинской области Игоря Донгаузера. Местные жители смогут обратиться со своими вопросами очно либо по видеосвязи, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Работники аппарата региональной прокуратуры будут принимать коркинцев с 28 октября по 2 ноября с 10:00 до 17:00 в здании городской прокуратуры. Заявителям при себе необходимо иметь паспорт и обращение на имя Игоря Донгаузера.

Для приема в режиме онлайн нужно позвонить по телефону 8 (904) 817-74-21.