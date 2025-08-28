В Коркино и поселке Роза восстановили водоснабжение

Повреждение на водоводе устранено

Под Челябинском ликвидировали повреждение трубы на водоводе Шершни — Коркино. Водоснабжение в Коркино и поселке Роза полностью восстановлено, сообщили ИА «Первое областное» в администрации.

«Система заполнялась водой, завершались ремонтные работы. С 6 утра началась полная подача водоснабжения. В 8 утра водоснабжение появилось во всех квартирах», — рассказала корреспонденту замглавы Коркино Мария Сейидова.

Из-за повреждения трубы началось снижение давления в системе, в результате микрорайонах Пищевой Техникум, Тимофеевка и Кирзавод не было воды. Вечером в эти места был организован подвоз воды.