В копейской семье родилась вторая двойня

После рождения малышек папа вернулся из зоны СВО

Молодая семья Лысенковых из Копейска недавно встретила из роддома маму Ирину и двух сестричек. Девочки-двойняшки Вероника и Варвара родились в конце августа и еще несколько недель дорастали до нужного веса в перинатальном отделении. Счастливый отец ждал дома малышек вместе со старшими двойняшками — четырехлетками Викой и Иваном. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» пообщались с семьей.

Максим и Ирина живут в Копейске. Знакомы они еще с детства: вместе ходили в один центр допобразования.

«Потом уже, будучи студентами, мы постоянно общались, и я пришел к пониманию, что Ира — мой человек», — признается Максим.

Мама малышей, Ирина, и сама является одной из двойняшек. В семье Лысенковых продолжается удивительная династическая тенденция — появление на свет сразу двух, а теперь и четырех, полноценных граждан. Молодые родители говорят, чудо стало возможным в том числе и благодаря помощи южноуральских врачей.

«С первой двойней я не удивилась. А вот вторую беременность не ожидала, что их там двое. Все-таки многоплодность передается через поколение. Максим зато был уверен и ждал», — говорит Ирина.

На момент, когда мама узнала, что и во второй раз вынашивает парочку, Максим был в зоне СВО. В 2022 году он ушел добровольцем и приезжал в отпуска домой, но связь с семьей никогда не терял.

«Те 2,5 года, что я был на передовой, детство старших детей пролетело эпизодами. В этот раз я не хочу упускать эту возможность, хочу видеть, как растут мои дети, помогать своей жене и быть рядом — отцом и мужем», — говорит Максим.

После очередной командировки Максим вернулся домой и остался. Сейчас он устроился на работу на ЧКПЗ оператором станка. Семья намерена улучшать свои жилищные условия.

«Нам очень помогают наши бабушки: и в садике старших забирают, и с маленькими крохами тоже. Без поддержки родителей было бы непросто», — говорят Лысенковы.

Пока супруги не делятся планами на будущее, главное, по их словам, здоровье малышей.