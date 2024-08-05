В копейской больнице № 3 после капремонта возобновили прием пациентов

Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Копейская горбольница № 3 открылась после ремонта, который проходил в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.



«Ремонт здания и сооружений поликлиники играет важную роль в обеспечении качественной и доступной медицинской помощи пациентам. Благодаря проведению ремонтных работ удалось создать комфортные условия не только для медицинских сотрудников, но и пациентов», — отметила главный врач ГБ № 3 Наталья Смирнова.

В больнице отремонтировали крышу, заменили инженерные системы, поставили новые входные двери и окна, провели внутренние работы, а также установили систему видеонаблюдения и пожарную систему, сделали удобную навигацию, уютные зоны ожидания, кабинеты с эргономичной мебелью и комнаты отдыха для сотрудников.

Компьютеры медиков подключили к единой системе БАРС, благодаря чему результаты анализов и назначения будут сразу отражаться в электронной карте пациента.