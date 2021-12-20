В Копейске жители аварийных домов до Нового года переедут в новые квартиры

Благоустроенное жилье по программе переселения получат 17 семей

В Копейске ввели в эксплуатацию новый дом по улице Борьбы, 43. Часть квартир в нем передадут жителям по программе переселения из аварийного жилья. В понедельник, 20 декабря, глава Копейска Андрей Фалейчик на аппаратном совещании поставил задачу — расселить жителей до Нового года, чтобы они встретили праздник в новых квартирах.

Многоквартирный пятиэтажный дом на 40 квартир, возведением которого занималась ЮУ «КЖСИ», состоит из двух подъездов.

На данный момент в Копейске же снесли 41 дом, который был признан аварийным. Программа 2021 года выполнена в полном объеме, уточнили в мэрии.

«По региональной программе „Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда“ в Копейске введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 43 по ул. Борьбы для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В новый дом переедет 17 семей. Общая площадь расселения составит 705,7 кв. м», — ответили ИА «Первое областное» в Минстрое региона.

8 декабря 165 семей из Копейска, которые раньше проживали в аварийных домах, и 16 копейчан, оставшихся без попечения родителей, также получили из рук губернатора Алексея Текслера ключи от квартир в новостройке. Дом по адресу улица Короленко, 12В построили специально в качестве социального жилья. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с жителями, которые отмечают новоселье.

В Челябинске также продолжается переселение из ветхого и аварийного жилья. В 2021 году 173 семьи переехали в новое жилье из 13 многоквартирных домов и двух непригодных для проживания жилых помещений.



Напомним, в Челябинской области до конца 2023 года досрочно завершат расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку региона на предоставление дополнительных средств для переселения южноуральцев из аварийного жилья. Деньги поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

