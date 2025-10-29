В Копейске завершены аварийно-спасательные работы на месте взрывов

Родные опознали 16 человек, останки еще семи предстоит идентифицировать

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске. Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, закончены также все поисковые мероприятия.

По последним данным, число жертв трагедии составляет 23 человека. На данный момент обнаружены тела 16 погибших. Останки еще семи сотрудников завода предстоит идентифицировать.

В настоящее время на месте продолжают работу следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, два взрыва произошли на заводе в Копейске в ночь на 23 октября. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Медицинскую помощь после взрывов получают 29 пострадавших, шестеро из них госпитализированы, в том числе двоих увезли в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород.