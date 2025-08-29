В Копейске завершается благоустройство городских скверов и парков

Они сделают город уютнее и привлекательнее

В Копейске благоустраивают сквер Борцов Революции. Его улучшением занимаются два подрядчика. Там уже установили качели, скамейки, урны, маленькие архитектурные формы и высадили деревья. Но работы еще продолжаются — их обещают закончить на этой неделе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

«На объекте работают два подрядчика. Основной исполнитель уже завершил свои задачи, а второй закончил бетонирование оснований под установку малых архитектурных форм. Часть малых форм уже смонтирована, но работы еще продолжаются», — отметили в пресс-службе.

По поручению губернатора Алексея Текслера все работы по благоустройству территорий должны быть завершены к 1 сентября. Так, в пешеходной зоне вдоль городского парка «Зеленые шахты» почти закончили ремонт, осталось высадить деревья и установить скамейки и урны.

Примечательно, что объекты создают из экологически чистого пластика, изготовленного из отходов. Они прослужат несколько лет без ежегодной реставрации. Такие объекты установили в сквере на улице Карла Маркса. Все работы завершат на этой неделе.

Также скоро закончат благоустройство в сквере возле Дома культуры имени Маяковского. Там осталось только установить декоративные элементы.

Модернизация происходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктуры для жизни».

Автор: Елизавета Михно