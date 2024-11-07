В Копейске запустили предприятие по производству бытовой химии

Здесь будут выпускать жидкие моющие средства для ухода за домом, кухней и сантехникой

В Копейске открылся новый цех по производству жидких моющих средств. Здесь будут выпускать гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло и средства для ухода за домом, кухней и сантехникой. Объем инвестиций Новосибирского завода бытовой химии (НЗБХ) составил около 30 миллионов рублей при сроке окупаемости в пять лет, сообщает министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Плановая мощность предприятия составляет 38 тонн продукции в сутки. Промышленный объект в Копейске стал шестым в портфеле компании. Он позволит значительно расширить производственные мощности НЗБХ и укрепить позиции новосибирского завода на отечественном рынке бытовой химии.

«Запуск площадки для нас событие стратегически важное, позволяющее не только расширить присутствие компании на рынке, но и сократить логистическое плечо. Уральская площадка станет важным звеном в нашей производственной цепочке», — поясняет директор НЗБХ Рафис Аросланов.

Новая площадка, разместившаяся на площади в 864 квадратных метра, будет выпускать в том числе гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло и средства для ухода за домом, кухней и сантехникой. С ее помощью компания рассчитывает покрыть растущий спрос на бытовую химию на территории Урала и Западной Сибири.