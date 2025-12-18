В Копейске запретили рекламу с нецензурной лексикой

УФАС признало неэтичной вывеску магазина после жалобы жителей садового товарищества

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) обязало демонтировать рекламу, содержащую ненормативную лексику. Решение было принято по итогам рассмотрения жалобы на вывеску магазина «Анютка», расположенного на территории садового некоммерческого товарищества «Дзержинец» в Копейске.

Поводом для обращения в ведомство стали опасения граждан о нарушении норм закона «О рекламе». По мнению заявителей, в оформлении использовались бранные слова, что запрещено законодательством. Рекламное право не допускает применения непристойных и оскорбительных выражений, задевающих чувства потребителей.

Для экспертной оценки спорной рекламы УФАС привлекло специалистов из Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» и собственного экспертного совета. Большинство экспертов подтвердили наличие нецензурной лексики и признали ее размещение недопустимым с точки зрения общественной морали.

На основании заключений ведомство выдало рекламодателю обязательное предписание убрать противоречащую закону вывеску. Также рассматривается вопрос о привлечении владельца магазина к административной ответственности.