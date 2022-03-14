В Копейске заключили дополнительный контракт на отлов почти 400 бездомных собак

Всего с начала года город заключил соглашения об отлове более 500 бродячих животных

В Копейске, помимо основного контракта с подрядчиком, заключили дополнительное соглашение с центром помощи бездомным животным «Бродяга» на отлов не менее 396 безнадзорных собак. Ранее глава города Андрей Фалейчик поручил усилить работу по отлову стай бродячих собак. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

«С начала года в общей сложности заключены контракты на отлов 583 особей. Глава поручил взять исполнение контрактов на особый контроль», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Важно, чтобы после отлова животное стерилизовали и привили и только после этого отпускали обратно.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году финансовое обеспечение программы увеличат. Средства на работы выделяются как из областного, так и из местного бюджета.

Читайте репортаж корреспондента ИА «Первое областное», который провел день с командой, занимающейся отловом животных. А также о том, как защитить себя в случае встречи с бродячими животными.