В Копейске задержали мужчину за передачу телефонов в колонию

Бывший осужденный перебрасывал аппараты через забор

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области задержали 25-летнего жителя Верхнего Уфалея, когда он перебрасывал на территорию колонии сверток с запрещенными предметами. В свертке нашли девять мобильных телефонов и бутылку с неизвестной жидкостью. Об этом сообщает ГУФСИН России по Челябинской области.







На нарушителя составили административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ (передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы).

Ранее арестованный гражданин отбывал в этой колонии наказание, его освободили за несколько месяцев до нарушения.