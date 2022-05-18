В Копейске за лето построят набережную вдоль городского пруда

Строители начали очистку береговой зоны Вагановки

В Копейске 18 мая стартовали работы по очистке берега пруда в поселке Горняк. Здесь до конца лета обустроят прогулочную зону, установят скамейки, декоративные светильники и установят видеонаблюдение. По данным пресс-служба городской мэрии, за этот объект жители поселка проголосовали в прошлом году, выбирая объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

О благоустройство прибрежной зоны городского пруда, называемого в народе Вагановка, в 2021 году городская администрация приняла немало обращений от жителей поселка горняк. Поэтому включила его в перечень объектов для голосования. По планам в прибрежной зоне должен сохраниться живописный пейзаж и активный рельеф, а пространство поделят на площадки для активного отдыха, спортивных игр, в том числе пляжного волейбола.

По словам начальника городской службы заказчика Ильи Антонова, набережная будет представлять собой сквер с пешеходной зоной, спортивное ядро, скамейки, места для досуга, декоративные светильники. По всей территории будет установлено видеонаблюдение.

Окончание работ по обустройству 30 августа. Кроме набережной в этом году в Копейске обновятся 4 общественных пространства и 3 дворовых территории. До 30 мая жители города выбирают, что будет благоустроено в 2023 году. В списке — 6 скверов и прилегающая территория к водоему на проспекте Коммунистический.

А в Челябинске, тем временем, идут работы по обустройству территории перед Дворцом спорта «Юность». Этот участок горожане также выбирали в рамках проекта на портале проекта.