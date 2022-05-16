В Копейске вывески заменят по дизайн‑коду до конца лета 2022 года

Поручение дал глава городского округа

В Копейске по современным стандартам изменят облик города. Глава городского округа Андрей Фалейчик в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 мая, потребовал усилить работу с предпринимателями по приведению магазинов и фасадов домов на гостевых маршрутах в соответствие с дизайн-кодом.

Глава Копейска подчеркнул, что сделать это необходимо ко Дню города — 2022, который традиционно пройдет в конце августа.

На прошлой неделе в челябинском Доме архитектора презентовали проект дизайн-кода для вывесок и мемориальных табличек. Встречу уложили в формат паблик-тока, на котором собрались эксперты и представители бизнес-сообщества. Подробности — в материале ИА «Первое областное».