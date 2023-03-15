В Копейске высадят аллею в честь погибших в СВО

Идею поддержали родственники военнослужащих

В Копейске этой весной в парке Победы высадят деревья в честь солдат, погибших в СВО. Инициатором создания аллеи стал глава города Андрей Фалейчик, его идею поддержали родители погибшего в прошлом году бойца Дмитрия Дубинина. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в пресс-службе городского округа.

Как рассказал глава Копейска Андрей Фалейчик, руководить созданием зеленого памятника будут родители и родственники погибших во время специальной военной операции.

В пресс-службе администрации городского округа ИА «Первое областное» сообщили, что место для будущей аллеи выберут весной. Предварительно, в сквере планируют высадить дубы.