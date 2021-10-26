В Копейске введут QR-коды в общественных местах

Коды будут требовать в торговых комплексах и детских секциях

В администрации Копейска 26 октября прошло совещание, на котором решили, какие организации с 30 октября будут требовать QR-код на входе. Под ограничения попали торговые комплексы, фитнес-центры и салоны красоты.



Под ограничения попали три крупных торговых комплекса — Слава, Урал и Солнечный. Начиная с 30 октября для входа в них нужно будет показать QR-код.

С 30 октября по 7 ноября код необходимо будет предъявлять во всех учреждениях сферы услуг, в том числе в фитнес-клубах, саунах и салонах красоты. Все физкультурные комплексы, как рассказали на совещании, так же будут пропускать граждан старше 18 лет только по QR-кодам. При чем родители, которые приводят на занятия своих детей, должны будут тоже подтвердить вакцинацию, если захотят пройти в комплекс.

В копейском общепите QR-код не потребуется, но все заведения будут работать только до 23:00 или работать на вынос.