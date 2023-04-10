В Копейске введен особый противопожарный режим

Горожанам запретили ходить в леса и разжигать костры

Глава Копейска Андрей Фалейчик сообщил в понедельник, 10 апреля, о введении в городе особого противопожарного режима, говорится на сайте мэрии. По словам градоначальника, за последние сутки на территории муниципалитета произошло десять случаев горения травы общей площадью 9,9 га.

Во время особого режима в городе и его окрестностях запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, а также посещать леса.

Граничащие с лесами копейские предприятия и организации обязаны будут расчистить от сухой травы, валежника и мусора прилегающую к лесу территорию шириной не менее 10 метров либо отделиться от леса минерализованной противопожарной полосой шириной не менее полуметра или другими противопожарными барьерами.

Ранее особый противопожарный режим был введен в семи муниципалитетах: Кунашакском, Сосновском, Троицком, Нагайбакском, Аргаяшском и Катав-Ивановском районах, а также в Миассе.

За нарушение особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 60 тысяч рублей, юрлицам — от 400 до 800 тысяч рублей.