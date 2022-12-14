В Копейске вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

Семьи будут жить в новом доме с развитой инфраструктурой

В Копейске Челябинской области вручили ключи от новых квартир семьям, которые ждали переселения из аварийных домов с 2016 года. Новоселы встретят Новый год в новом жилом доме по улице Борьбы, 61а, рассчитанном на 176 семей, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

«Дом по ул. Борьбы совсем новый, введен в эксплуатацию 24 ноября. Здесь приобретено порядка 7 тысяч квадратных метров на сумму более трехсот пятидесяти миллионов рублей. Спасибо застройщику за качественное и в срок возведенное жилье»,— сказал глава Копейска Андрей Фалейчик.

Одни из новоселов — семья Антоновых — отметили, что новая квартира оказалась даже больше, чем их предыдущее жилье, и вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности.

«Метраж в новой квартире даже больше, чем был. Хорошая ванная, застекленный балкон. Все сделано качественно, подобрано со вкусом, все новое. Мы этого очень долго ждали и теперь перед Новым годом успеем переехать, нарядим елочку и всей семьей отметим праздник»,— поделилась эмоциями Татьяна Антонова.

Андрей Фалейчик подчеркнул, что благодаря увеличению финансирования на расселение аварийных домов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ежегодно в Копейске приобретают все больше квартир для переселения. Например, в 2020 году было приобретено 266 квартир, в 2021-ом — 310, а в 2022 году — 444 квартиры.

«В этом году более миллиарда рублей направлено на расселение граждан из аварийного жилого фонда. Для города эта цифра действительно значимая. Сейчас мы говорим о досрочной реализации мероприятий по переселению до 1 апреля. Особые слова благодарности хочу высказать нашему губернатору Алексею Текслеру за поддержку»,— добавил глава Копейска.

Новые квартиры вместо аварийных получают жители и других городов Челябинской области. Например, в Златоусте новоселье недавно отметили 40 семей. А в Еманжелинске раньше срока сдали пятиэтажку, предназначенную для 120 сирот и переселенцев.