В Копейске восстанавливают коммуникации в многоэтажке, где ночью произошел пожар

Ранее здание обесточили для безопасного тушения огня

В Копейске в доме на ул. Победы, 34, где прошлой ночью произошел пожар, ремонтные бригады восстанавливают подключение к коммуникациям. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Здание пришлось обесточить, чтобы сотрудники МЧС смогли приступить к проливке горящей крыши. Подачу тепла приостановили, так как огонь повредил теплотрассу, проходящую по чердаку», — пояснили в пресс-службе администрации Копейска.

Отмечается, что управляющая организация «КопиЖилБыт» завершит работы к 17 часам. Слесари уже заполняют систему отопления водой. Электричество подключено на всех этажах, кроме четвертого, где отсырела проводка, но и там освещение вернется в квартиры в ближайшее время.

В пресс-службе заверили, что ход работ контролирует администрация городского округа.

Напомним, в Копейске в ночь на 11 ноября произошел пожар в четырехэтажном доме, вспыхнула крыша здания. К месту вызова направили пожарно-спасательные подразделения по рангу «Пожар № 2». В результате происшествия никто не пострадал.