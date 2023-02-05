В Копейске волонтеры собирают военнослужащим походную баню

Отправить ее в зону СВО планируют к 23 февраля

В Копейске Челябинской области волонтеры вместе с неравнодушными горожанами планируют отправить российским военнослужащим в зону спецоперации походную баню. Как сообщили с паблике «Своих не бросаем Копейск» в социальной сети «ВКонтакте», порадовать бойцов волонтеры хотят ко Дню защитника Отечества.

«Поступил запрос от наших земляков на походную баню. Поверьте, то, что для нас легко и просто: принять душ, ванну, сходить в баню или сауну, для парней на передовой, которые месяцами моются влажными салфетками, настоящий кусочек рая»,— написали волонтеры.

По их словам, для походной бани нужны брезентовая палатка, печка с дымоходом, бак, тазики, веники, камни, черпалка и деревянные скамейки. Отдельный сбор ребята пока не открыли и просят неравнодушных принять посильное участие: приобрести что-либо или принести из своих запасов.

Копейчане нередко помогают бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Например, в ноябре 2022 года студенты Копейского политехнического колледжа имени С. В. Хохрякова сделали своими руками печки-буржуйки, которые выручают бойцов во время зимних холодов.