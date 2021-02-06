В Копейске водитель маршрутки сдает сдачу в пакетиках

Фотографией в социальных сетях поделилась местная жительница

Сегодня утром в одном из пабликов в социальных сетях жительница Копейска поделилась своим удивлением. Женщина ехала в маршрутке, и сдачу ей сдали необычным способом — водитель подал деньги в пакетике. Фотографию копейчанка прикрепила к посту, опубликованному в «ВКонтакте».

«Всем доброе утро. Хочу поделиться своим удивлением! Ехала я сейчас на 123 маршрутке, и, представляете, мне дали сдачу со 100 рублей вот в таком виде (фото ниже). Возникает вопрос: это так водители „креативят“? Или же грядут какие-то изменения? P.S. Я считаю, водитель огромный молодец, что заботится о своих пассажирах!»— написал анонимный пользователь.

Некоторые комментаторы разделили мнение автора поста и похвалили водителя.

«Готовят сдачу заранее, чтобы не отвлекаться на дороге. Молодцы, заботятся о безопасности пассажиров»,— написала пользователь Инна Демченко.

Однако другая жительница Копейска не оценила креативность водителя.

«Ну, может это и креативно, но лучше бы внимательней на дороге был. Пока сдачу пакует отвлекается»,— написала Надежда Бобрик.

Еще несколько комментаторов отметили, что, скорее всего, сдачу водитель готовит заранее и во время поездки сразу же сдает пассажирам.

А что думают по этому поводу наши читатели? Удобнее ли так для водителей и пассажиров?