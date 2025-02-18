В Копейске ветеранам вручили медали в честь 80‑летия Победы

На сегодняшний день в городе проживают три участника Великой Отечественной войны

Накануне, 17 февраля, глава Копейска Светлана Логанова вручила ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», сообщили в пресс-службе мэрии.

Памятные медали получили трое ветеранов войны, которые на сегодняшний день проживают в Копейске. Это Газиз Махмутьянович Багапов, Федор Федорович Иваненко и Николай Леонтьевич Рыженков.

«Светлана Логанова поздравила ветеранов с памятной наградой, поинтересовалась состоянием здоровья, выслушала их пожелания и вручила подарки от администрации», — сообщили в мэрии.

В минувшие выходные министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева вручила памятную медаль бывшему снайперу из Челябинска. Вениамин Аникеев в декабре отметил 100-летний юбилей и активно рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и своей жизни на странице в соцсети «Одноклассники».

Напомним, юбилейные медали в честь 80-летия Победы по поручению президента Владимира Путина получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.