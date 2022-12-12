В Копейске вандалы сломали часть ледового городка

На площади Трудовой Славы усилили патрулирование

В Копейске в разгаре новогоднее благоустройство: готовятся к установке ели, идет строительство городка. Но вандалы уже успели сломать ограждение, которое служит основанием для светового фонтана, сообщили в пресс-службе администрации города.

Начальник управления благоустройства Ольга Кривопускова сообщила, что 14 декабря на площади Трудовой Славы установят новогоднюю ель. На площадке усилят патрулирование.

«Администрация обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к объектам благоустройства не взбираться на ограждение фонтана и на декоративные фигуры, не пытаться расколоть лед, не лазать по ледяным блокам», — подчеркнули в пресс-службе администрации Копейска.

Напомним, ранее в Копейске отказались от новогоднего концерта в пользу подарков детям мобилизованных.

В Челябинске ледовый городок на площади Революции откроют 26 декабря.