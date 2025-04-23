В родительский день, 29 апреля, для удобства горожан, посещающих места захоронения, будут запущены дополнительные автобусные рейсы до кладбищ Копейска.
К кладбищу в поселке Горняк будет курсировать автобус по маршруту «Автовокзал — кладбище в поселке Горняк» с 9:00 до 20:30 с интервалом 15—30 минут.
До Старокамышинского кладбища будут ходить автобусы по следующим маршрутам с интервалом 30—40 минут с 9:00 до 18:00:
• «Старокамышинское кладбище — Старокамышинск»
• «Бажова — Старокамышинск — Старокамышинское кладбище»
• «Автовокзал — Железнодорожный — Старокамышинское кладбище — Старокамышинск»
Для посещения кладбища в поселке Шахты № 201 будут останавливаться автобусы № 10 и № 12 напротив него.
В Челябинске также автобусы до кладбищ будут ходить чаще. В столице Южного Урала изменения в периодичности работы автобусов произойдут уже в выходные, 26 и 27 апреля.