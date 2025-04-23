В Копейске в родительский день обеспечат транспортную доступность кладбищ

Копейское пассажирское предприятие подготовило график движения общественного транспорта до погостов



В родительский день, 29 апреля, для удобства горожан, посещающих места захоронения, будут запущены дополнительные автобусные рейсы до кладбищ Копейска.

К кладбищу в поселке Горняк будет курсировать автобус по маршруту «Автовокзал — кладбище в поселке Горняк» с 9:00 до 20:30 с интервалом 15—30 минут.

До Старокамышинского кладбища будут ходить автобусы по следующим маршрутам с интервалом 30—40 минут с 9:00 до 18:00:

• «Старокамышинское кладбище — Старокамышинск»

• «Бажова — Старокамышинск — Старокамышинское кладбище»

• «Автовокзал — Железнодорожный — Старокамышинское кладбище — Старокамышинск»

Для посещения кладбища в поселке Шахты № 201 будут останавливаться автобусы № 10 и № 12 напротив него.

В Челябинске также автобусы до кладбищ будут ходить чаще. В столице Южного Урала изменения в периодичности работы автобусов произойдут уже в выходные, 26 и 27 апреля.