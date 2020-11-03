В Копейске жильцов не пускают в новый дом с работающими магазинами

Прокуратура города совместно с региональным управлением Госстройнадзора закончила проверку действий застройщика новой многоэтажки на Коммунистическом проспекте.

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Более двух с половиной лет застройщик — компания «СтройВыбор» — не может устранить недостатки, на которые указала межведомственная комиссия по приемке объекта. Дом № 28 до сих пор не сдан в эксплуатацию, а почти 270 квартир стоят пустыми, хотя на каждую уже выписаны ордера.

В то же время более двух лет в 17-этажном доме успешно работают два крупных магазина — «Семейный маркет» и «DNS». В ближайшее время на один из двух этажей, предусмотренных проектом под коммерческие организации, въедет еще и стоматологическая клиника.

Будущие жильцы возмущены: их квартиры не доделаны, их не пускают в дом, но в то же время застройщик получает прибыль от сдачи в аренду помещений еще не принятого в эксплуатацию здания. Многочисленные жалобы дольщиков привели к тому, что в мае 2019 года управление Госстройнадзора привлекло руководство компании-застройщика к административной ответственности.

«В рамках проведения проверки были выявлены нарушения, связанные с предоставлением недостоверной информации о готовности объекта, а также самовольная эксплуатация нежилых помещений второго этажа», — сообщили в областном минстрое.



По окончании проверки будут возбуждены административные дела по статье о предоставлении в орган, осуществляющий государственный строительный надзор, сведений в искаженном виде и об эксплуатации объекта капитального строительства без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.