В Копейске облагородили сквер первооткрывателю Челябинского угольного бассейна

Памятник Редикорцеву реконструировать пока не будут

В Копейске реконструируют сквер имени первооткрывателя Челябинского угольного бассейна Ивана Редикорцева. Рабочие уже сняли старый асфальт и расширили пешеходные дорожки. Качели, поврежденные вандалами, пришлось временно снять, рассказали в пресс-службе городской администрации.







В июне закончат работы по благоустройству сквера: вернут восстановленные качели, поставят скамейки и урны. Однако сам памятник Редикорцеву — объект культурного наследия. Поэтому его позже будут реконструировать отдельно.



Иван Редикорцев — горный инженер. В 1832 году он обнаружил под Челябинском крупное месторождение угля. Памятник первооткрывателю установили в Копейске в 1963-м.



В мэрии также напомнили, что до 31 мая копейчане могут проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в 2024 году. Отдать свой голос можно через личный кабинет на «Госуслугах» или на платформе 74.gorodsreda.ru.



Напомним, ранее в Тракторозаводском районе Челябинска начали реконструкцию сквера с башней. К сентябрю здесь появится сеть тропинок, скамейки и детские площадки.

