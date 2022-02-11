В Копейске откроют долгожданную школу на 1000 мест

Учебное заведение поможет сократить дефицит мест в образовательных учреждениях

Новая школа №16 на тысячу мест в копейском микрорайоне Тугайкуль примет учеников уже в 2022 году. Ее открытие решит актуальную для центральной части города проблему переполненности классов. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в ходе рабочего визита в город-спутник южноуральской столицы.

Сдать школу в Копейске должны были в декабре 2020 года. Но в ходе строительства пришлось корректировать проекты из-за болотистых почв и завозить на стройплощадку много грунта. Сейчас здание полностью возведено, вставлены стеклопакеты, проведены инженерные коммуникации. Рабочие приступили к внутренней отделке.

«Степень готовности школы очень высокая. Школа будет очень современная. Думаю, что она подвигнет детишек Копейска к новым открытиям и повысит их тягу к знаниям. Школа закроет потребность и где-то даже снимет напряженность с местами в классах», — рассказала Ирина Гехт.

Дефицит в образовательных организациях Копейска, по данным регионального правительства, составляет 3129 мест. Сейчас проблему переуплотнения в классах решают за счет подвоза детей к школам не по месту жительства.

В Челябинской области в 2022 году отремонтируют 17 школ. Порядка 500 миллионов на эти цели регион получил из федерального бюджета. Среди учреждений, требующих масштабного обновления, — копейская школа №13.