В Копейске в 2021 году благоустроят четыре сквера

Работы ведут по национальному проекту «Жилье и городская среда»

В городе Копейске и ближайших поселках в 2021 году обустроят четыре общественных пространства, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Самые масштабные работы идут в сквере на улице Калинина, где построят большую детскую площадку, тренажерную зону и современную площадка для игровых видов спорта с резиновым покрытием. Также обновят скверы около ДК имени Ильича в поселке Потанино, на улице Темника и в Северном микрорайоне поселка Октябрьского.

Сквер в поселке Потанино завершен на 35%, по условиям контракта сквер должны достроить к 31 августа, но администрация договорилась с подрядчиком о переносе даты окончания ко Дню шахтера и Дню города.

«В рамках нацпроекта „Формирование комфортной городской среды“ все общественные пространства благоустраиваются комплексно. Везде предусмотрены освещение, малые архитектурные формы спортивной или игровой направленности, дорожки или резиновое покрытие, скамейки, а также в обязательном порядке — озеленение», — комментирует начальник МУ «Городская служба заказчика» администрации Копейского городского округа Илья Антонов.

Конкурс благоустройства территорий выиграла компания из Санкт-Петербурга. Общая сумма вложений — 40 млн рублей, основная часть этих средств выделена из бюджета Челябинской области, а также из бюджета Копейского городского округа.

Автор: Даниил Паньков