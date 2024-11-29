В Копейске уже почти 5 лет живет инвалид-«призрак»

Мужчину внесли в базу умерших и на этом основании перестали выдавать лекарства

В Копейске инвалида ошибочно внесли в базу умерших и перестали замечать. С 2020 года мужчине не выдают жизненно важные лекарства и расходные материалы. Его супруга пожаловалась на нарушение прав человека в Следственный комитет России.

По словам женщины, ошибку допусти ли работники больницы в Копейске. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, и вот уже почти пять лет все препараты для мужа заявительница вынуждена приобретать за свой счет.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина региональное подразделение ведомства организовало проверку данного факта, ее ход и результаты председатель взял на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.