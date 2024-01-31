В Копейске увеличат суммы на содержание поселковых дорог

Для муниципалитета планируется закупить дополнительную снегоуборочную технику

Копейск приобретет дополнительную дорожную технику. Финансовую поддержку окажет правительство Челябинской области. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в ходе визита в городской округ 31 января, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам главы региона, выводы сделаны по итогам большого снегопада.

«Согласовано и принято решение, что будут выделены дополнительные деньги Копейскому городскому округу на содержание дорог, будет закуплена дополнительная техника: и крупные грейдеры, и шнекороторы, и трактор МТЗ, и большие погрузчики, чтобы у муниципалитета была возможность заниматься дорогами более эффективно», — сказал, в частности, губернатор.

Также в Копейске увеличат сумму, выделяемую на содержание поселковых дорог.