Копейск приобретет дополнительную дорожную технику. Финансовую поддержку окажет правительство Челябинской области. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в ходе визита в городской округ 31 января, передает корреспондент ИА «Первое областное».
По словам главы региона, выводы сделаны по итогам большого снегопада.
«Согласовано и принято решение, что будут выделены дополнительные деньги Копейскому городскому округу на содержание дорог, будет закуплена дополнительная техника: и крупные грейдеры, и шнекороторы, и трактор МТЗ, и большие погрузчики, чтобы у муниципалитета была возможность заниматься дорогами более эффективно», — сказал, в частности, губернатор.
Также в Копейске увеличат сумму, выделяемую на содержание поселковых дорог.