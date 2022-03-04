В Копейске увеличат финансирование программы по отлову безнадзорных собак

С начала 2021 года в городе поймали и доставили в пункт отлова 165 животных

В Копейске продолжают отлавливать безнадзорных животных. С начала года подрядчик поймал и доставил в пункт отлова 165 собак. В 2022 году финансовое обеспечение программы увеличат. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Средства на работы выделяются как из областного, так и из местного бюджета. Приняв во внимание значимость проблемы с бродячими собаками, городская администрация решила увеличить в 2022 году финансовое обеспечение муниципальной программы по отлову.

«Мы принимаем заявки от населения по поводу агрессивных собак, скоплений животных. По сообщению об агрессивном животном подрядная организация выезжает в срок не более 24 часов с момента обращения, в остальных случаях — не позднее трех суток. Специалист усыпляет собаку щадящим лекарственным средством, после чего доставляет ее в карантинный пункт. Там за ней наблюдают ветврачи, при необходимости лечат, вакцинируют и в обязательном порядке стерилизуют для контроля численности популяции. Общий срок содержания в приюте составляет не более 21 дня. В дальнейшем в соответствии с требованиями федерального законодательства собака, которая в достаточной степени социализирована, должна быть выпущена в то место, где произведен отлов», — рассказал о процедуре отлова начальник копейской службы заказчика Илья Антонов.

Собак, которые, будучи в приюте, ведут себя агрессивно, оставляют там на пожизненное содержание.

В пресс-службе копейской администрации отметили, что некоторые специалисты-кинологи, главы муниципальных образований и жители заявляют о необходимости пересмотреть законодательство по части регуляции численности бездомных животных и гуманного отношения к ним. Такая инициатива уже вынесена на федеральный уровень.

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