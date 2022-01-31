В Копейске установят стелы к въездам в жилые микрорайоны

Эскизы к памятным знакам разработали жители округа

В Копейске в течение двух лет установят стелы на въезды к бывшим рабочим поселкам. Мэрия провела конкурс среди жителей округа на разработку эскизов памятных знаков к каждому поселку. Лучшие проекты отражают историю, самобытность и природные особенности каждого из них, сообщает пресс-служба администрации Копейского городского округа.

В Копейском округе бывшие рабочие поселки: Октябрьский, Бажово, Старокамышинск, Железнодорожный, Горняк, Вахрушево, Потанино, Заозерный, Синеглазово и Калачево — ныне считаются жилыми массивами. Чтобы выделить эти территории опознавательными архитектурными сооружениями и отличительными «изюминками», мэрия решила установить на въезде каждого стелы. Жители округа прислали свои эскизы. По объявленным критериям в понедельник, 31 января, были отобраны лучшие работы.

«Так сложилось, что в настоящее время в нашем городском округе всего четыре населенных пункта — это город Копейск и три населенных пункта: Синеглазово, Заозерный и Калачево. До 2004 года были рабочие поселки, но жители до сих пор по привычке называют свои жилые массивы названиями бывших поселков. Раньше при въездах в поселки устанавливались стелы либо какие-то опознавательные знаки, но со временем они были утрачены или устарели в прежнем варианте. Главой городского округа Андреем Фалейчиком было принято решение провести этот конкурс, чтобы привить уважение к истории городского округа, выявить талантливых людей, а также сделать территорию городского округа более привлекательной, украсив въезды в жилые массивы стелами», — прокомментировала начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Шилина.

В мэрии пообещали установить стелы в течение двух лет.