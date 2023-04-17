В Копейске установят камеры в местах несанкционированных свалок

Фотоловушки помогут выявить любителей мусорить

В Копейске решили подойти к вопросу благоустройства всерьез: здесь планируют установить камеры фотофиксации в местах несанкционированных свалок. На подобную меру мэрию вынудили пойти любители мусорить, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

По данным мэрии Копейска, борьба с несанкционированными свалками в городском округе продолжается ежедневно. Но полностью ликвидировать скопления отходов не получается: их вновь пополняют недобросовестные горожане.

«В результате с 4 апреля было вывезено 1050 кубометров мусора. Несмотря на то что работа ведется в ежедневном режиме, несознательность горожан не позволяет полностью ликвидировать эту проблему», — прокомментировали в мэрии.

Сегодня в ходе аппаратного совещания руководство округа решило, что одним из эффективных способов решения может стать установка фотоловушек. Напомним, в Копейске в прошлом году начали работу по ликвидации несанкционированных свалок. В прошлом году в округе расчистили 144 места скопления отходов.