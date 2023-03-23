В Копейске учитель попал под уголовную статью за унижение ученика

По словам детей, педагог также ставил ребенка на колени и оскорблял его при всех

В соцсетях Копейска разгорается скандал: родители и ученики школы № 4 рассказывают о том, что учитель истории избил ребенка и поставил его на колени. Все это сопровождалось оскорблениями. В качестве подтверждения своих слов дети обнародовали аудиозапись, сделанную на телефон, на которой слышны шлепки и детский плач. В Копейской полиции подтверждают, что сигнал о происшествии поступил 21 марта, и теперь делом занимаются правоохранительные органы.

«Сотрудники Копейской полиции незамедлительно выехали на место. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних опросили учеников и педагогов, провели мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося 21 марта в учебном заведении инцидента. Собранные материалы послужили основанием для принятия процессуального решения», — прокомментировали информагентству «Первое областное» в ГУ МВД по Челябинской области.

Также стало известно, что отдел дознания ОМВД России по г. Копейску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 156 УК РФ -«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».