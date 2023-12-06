В Копейске участники гендер‑пати случайно испортили ворота в городской парк

Праздничная дымовая шашка окрасила входную группу в голубой цвет

В Копейске вечеринка по случаю объявления родителями пола их будущего ребенка (гендер-пати) закончилась непреднамеренным актом вандализма. Участники семейного праздника зажгли у входной группы в парк Победы цветную дымовую шашку, которая окрасила архитектурное сооружение и снег вокруг него в голубой цвет. Несмотря на отсутствие злого умысла, виновных оштрафовали, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Инцидент случился еще в конце ноября. На видеозаписи с уличных камер видно, как на входе в парк два человека в окружении других участников действа держат в руках шашки, из которых валит густой синий дым. Позднее выяснилось, что так будущие родители решили объявить о скором появлении на свет сына. По их словам, они не знали, что дым окажется красящим.

Исправлять ситуацию пришлось сотрудникам городского управления строительства. Они вернули входной группе прежний вид, закрасив пятна.

«С одной стороны, мы, конечно, рады, что парк становится центром притяжения горожан. Но вместе с этим возникают моменты неприятные. Никто не предполагал, что будет ветер и понесет на входную группу краску. Но все это вызывает дополнительные затраты — на устранение всех этих замечаний. Поэтому просим всех горожан бережно относиться к нашему городскому имуществу и, прежде чем что-то сделать, подумать о последствиях, которые могут быть», — прокомментировал происшествие начальник управления строительства Михаил Разинкин.

Власти отмечают, что нынешний случай вандализма не первый в парке Победы. По всем фактам написаны заявления в полицию, виновным назначен штраф за ущерб городскому хозяйству.