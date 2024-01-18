В Копейском городском округе проходят точечные проблемы со скоплением мусора на контейнерных площадках. За прошедшие сутки зачищено 10 контейнерных площадок в частном секторе и 4 контейнерные площадки в МКД. Работы по зачистке завершаться в ближайшие дни, сообщает пресс-служба администрации города.
Главной проблемой остается проезд к мусорным площадкам. Мусоровозы не могут подъехать из-за припаркованных рядом личных автомобилей. Отметим, что в Челябинске за день фиксируют до полусотни автомобилей возле мусорок. Водителей ждут штрафы за блокировку проезда к контейнера.
Ранее, главы городских округов Челябинской области отчитались о том, как ведутся работы по очистке дорог и тротуаров. В Копейске была проведена расчистка центральных улиц и частного сектора в поселке Бажово.
Напомним, что Челябинская прокуратура открыла горячую линию, на которую можно обратиться по вопросам вывоза и уборки мусора. Она работает по будням с 09-00 до 18-00 по телефону 89925258245.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Южный Урал в историях Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Прими меня таким Происшествия Свободный лед СВОи герои Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города