В Копейском городском округе проходят точечные проблемы со скоплением мусора на контейнерных площадках. За прошедшие сутки зачищено 10 контейнерных площадок в частном секторе и 4 контейнерные площадки в МКД. Работы по зачистке завершаться в ближайшие дни, сообщает пресс-служба администрации города.

Главной проблемой остается проезд к мусорным площадкам. Мусоровозы не могут подъехать из-за припаркованных рядом личных автомобилей. Отметим, что в Челябинске за день фиксируют до полусотни автомобилей возле мусорок. Водителей ждут штрафы за блокировку проезда к контейнера.

Ранее, главы городских округов Челябинской области отчитались о том, как ведутся работы по очистке дорог и тротуаров. В Копейске была проведена расчистка центральных улиц и частного сектора в поселке Бажово.

Напомним, что Челябинская прокуратура открыла горячую линию, на которую можно обратиться по вопросам вывоза и уборки мусора. Она работает по будням с 09-00 до 18-00 по телефону 89925258245.