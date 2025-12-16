В Копейске у нелегального продавца изъяли 160 хвойных деревьев

В поселке Вахрушево полицейские пресекли несанкционированную торговлю елями

В Копейске сотрудники полиции в ходе рейда изъяли около 160 хвойных деревьев, которые продавались с нарушениями закона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как установили правоохранители, 44-летняя жительница поселка Вахрушево организовала несанкционированную торговлю, не имея статуса индивидуального предпринимателя или юридического лица. В отношении женщины составлен административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации»). Вся изъятая продукция будет направлена на экспертизу.

Параллельно в Копейске полиция проверяет автомобили, перевозящие новогодние ели и сосны, на наличие разрешительных документов, подтверждающих законность их заготовки и транспортировки.

Операция «Ель-Пиротехника», направленная на пресечение незаконной рубки и продажи хвойных деревьев, продлится в Челябинской области до конца декабря. Граждан призывают сообщать о подозрительных фактах торговли или вырубки по телефону 102.