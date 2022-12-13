В Копейске три офиса МФЦ объединили в один

Власти города уверены, что горожане от слияния только выиграли

В городе Копейске Челябинской области открыли новый офис МФЦ вместо трех старых. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии утверждают, что здание одинаково удобно расположено для жителей всего города и с лихвой перекрывает возможности прежних офисов.

МФЦ открылся по адресу ул. Борьбы, 34 в специально построенном для него здании. В нем 29 окон приема граждан и зал для ожидания своей очереди. В офисе горожанам доступно 180 государственных и муниципальных услуг.

В администрации города считают, что от объединения трех офисов в один горожане только выиграли.

«Новый офис находится в центре, он большой, просторный, в нем много окон. Прежние офисы находились недалеко друг от друга. Они были небольшие. Например, у нас в администрации даже присесть почти некуда было», — прокомментировали в мэрии.

МФЦ в новом здании работает все дни недели, кроме воскресенья.

Ранее ИА «Первое областное» писало об открытии в четырех городах Челябинской области семейных МФЦ на базе социальных учреждений.