В Копейске три автобусных маршрута передали пассажирскому МУПу

Прежний перевозчик вовремя не выпустил транспорт в рейс

Автобусные маршруты под номерами 4, 5 и 14, которые обслуживало ООО «Копейское маршрутное такси», передали муниципальному перевозчику — Копейскому пассажирскому автопредприятию (МУП «КПА»). Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.Смена перевозчика произошла из-за того, что 14 апреля подрядчик не выпустил транспорт на рейсы, из-за чего жители Потанино полдня не могли выехать из поселка. Перевозчик объяснил ситуацию расторжением договора аренды транспортных средств. Однако не уведомил об этом заранее заказчика — ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».В результате движение общественного транспорта в поселке было возобновлено силами сотрудников МУП «КПА».