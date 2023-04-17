Автобусные маршруты под номерами 4, 5 и 14, которые обслуживало ООО «Копейское маршрутное такси», передали муниципальному перевозчику — Копейскому пассажирскому автопредприятию (МУП «КПА»). Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.
В результате движение общественного транспорта в поселке было возобновлено силами сотрудников МУП «КПА».
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