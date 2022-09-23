В Копейске третий день продолжаются перебои с водой

Жителям готовы предоставить подвоз питьевой воды

Жители Копейска жалуются в соцсетях на проблемы с водой. После плановых отключений краны пустые в течение нескольких дней. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в городской администрации и в ЕДДС.

По словам автора сообщения Анны Дубягиной, после планового отключения верхние этажи многоквартирных домов могут полноценно пользоваться водой только ночью. Жительница отметила, что именно так произошло 20 сентября.

«Как нам быть? Мы постоянно живем с полными воды бутылками и ведрами. Но как мыться и собирать детей в школу, если такая проблема может длиться сутками?», — написала женщина.

Жительнице ответил представитель пресс-службы администрации Копейска. Он подтвердил наличие проблем с водой после планового отключения 20 сентября. Оказалось, что причина в завоздушивании системы водоснабжения. Пузыри воздуха дробят водный поток, из-за этого краны постоянно «плюются». Причины появления проблемы могут быть разные, МУП КСВВ сейчас ищет и устраняет их, отметили в пресс-службе мэрии. Работы продлятся от трех до пяти дней.

«Можете позвонить по телефону 43-900, вам будет поставлена питьевая вода. Просим Вас не тревожиться и обращаться в колл-центр КСВВ», — добавили в пресс-службе городской администрации.

В копейской ЕДДС ИА «Первое областное» прокомментировали, что пока что заказывать питьевую воду — единственный способ, к которому можно прибегнуть в течение этих трех-пяти дней. Но подобные плановые отключения в городе случаются нечасто.