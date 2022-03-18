В Копейске установили умные светофоры

Проектом занимаются инвесторы

В Копейске на самых загруженных участках появились умные светофоры — автоматика, которая следит за трафиком и подстраивается под движение транспорта или пешеходов. В зависимости от ситуации может меняться продолжительность зеленого или красного цветов. Работу светофоров могут оценить и челябинские водители — установка появилась и на участке между городами. Покупка оборудования и установка идет за счет вложений инвестора, отметили в пресс-службе администрации городского округа.

Пилотный проект «Умный светофор» должен повысить пропускную способность основной дороги, соединяющей Копейск и Челябинск. Смонтировали светофоры на перекрестках проспект Победы — поворот в поселок Железнодорожный и проспект Победы — улица Поселок Советов.

«Администрация Копейского городского округа заключила соглашение с организацией „ЭРТелеком“ на реализацию этого проекта. Отмечу, что работы и покупка оборудования ведутся за счет компании „ЭРТелеком“», — рассказал начальник МУ «Городская служба заказчика» Илья Антонов.

Умный светофор — это светофор, связанный с компьютером. Он может определить дорожную ситуацию и адаптироваться к ней. Светофор следит за трафиком и может подстраиваться под ситуацию, например самостоятельно менять продолжительность красного или зеленого сигнала.