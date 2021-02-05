В Копейске таксист угощает пассажиров конфетами

Местная жительница опубликовала в социальных сетях фото коробочки со сладостями и поделилась своими впечатлениями от поездки

Копейчане обсуждают в социальных сетях таксиста, который угощает пассажиров конфетами. По словам местной жительницы, утром она решила добраться до работы на такси, и, сев в машину, увидела наполненную сладостями коробочку. Но женщина и подумать не могла, что это — угощение для пассажиров.

«Вызвала такси, чтобы доехать до работы. Всегда сажусь на задние сиденья, увидела эту коробочку, сказала водителю: „У вас тут конфеты забыли“. (Первая мысль только такая пришла в голову). Водитель сказал, что они для пассажиров: а то хмурые все, а так, говорит, хоть улыбнуться могут. Видя таких добрых людей, на душе становится тепло»,— написал анонимный пользователь.

Многие комментаторы похвалили водителя такси и поблагодарили за то, что он делится с пассажирами хорошим настроением.

«Вот это сервис!»— написала подписчица паблика Карина Арзуманян.

Однако среди местных жителей нашлись и те, кто не поверил, что такое возможно.

«Ага, стал бы водитель, работающий целыми днями, пассажиров конфетами баловать»,— усомнилась Кристина Кожевина.

А что думают по этому поводу наши читатели?