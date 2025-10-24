В Копейске создадут специальную аллею для похорон погибших на заводе

Об этом сообщил губернатор Челябинской области на памятной церемонии возложения цветов

На кладбище Копейска будет создана специальная аллея для захоронения погибших при ЧП на местном предприятии. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время траурной церемонии в парке Победы.





«Погибли наши боевые товарищи, говорю, боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы. Организуем их похороны со всеми почестями, для чего будет сделана специальная аллея на кладбище в Копейске», — сообщил губернатор.

В церемонии возложения цветов приняли участие представители исполнительных органов власти, федеральных структур и жители города. Мероприятие прошло в объявленный в области день траура.





На данный момент подтверждена гибель 12 человек, продолжаются поиски 11 сотрудников предприятия. Ранее было принято решение о выплате компенсаций: семьи погибших получат по 10 миллионов рублей, пострадавшие — от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести травм.

Губернатор также посетил пострадавших в областной клинической больнице, где поблагодарил медиков за работу и заверил, что все пострадавшие получат необходимую поддержку. Из 29 обратившихся за медицинской помощью шесть человек госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии.