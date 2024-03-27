В Копейске снесут 12 ветхо‑аварийных домов

Подрядчика обязали выполнить работы в течение двух месяцев

В Копейске определен подрядчик на снос 12 ранее расселенных аварийных домов. Об этом сообщил глава города Андрей Фалейчик в ходе аппаратного совещания.

«Дома под снос расположены по адресам: Испанская, 10, Пограничная, 25 и 27, Васенко, 6, Федячкина, 8а и 1а, Кирова, 1а, Строительная, 12, Л. Украинки, 13 и 3, Фруктовая, 2а и 2в. Подрядчик должен завершить работы до 31 мая», — сообщили в мэрии.

Андрей Фалейчик распорядился исключить доступ третьих лиц к расселенным многоквартирным домам, а также разместить на зданиях информационные аншлаги.

В ближайшее время в Копейске запланирован еще один аукцион на снос 10 аварийных домов.