В Копейске снесли 12 аварийных домов

Расчистили территорию под заброшками по заказу мэрии

В Копейске к концу 2023 года отчитались о сносе 12 аварийных домов. Территория от старых заброшек расчищена силами местного МУПа. В городской службе заказчика назвали адреса, где снесли брошенные строения.

Аварийные дома убрали по муниципальной программе. 12 теперь уже снесенных домов были расположены по адресам: ул. Фурманова, 24, ул. Васенко, 12, ул. Васенко, 10, ул. Артема, 19, ул. Горняков, 25, ул. Пархоменко, 2, ул. Леси Украинки, 1, ул. Федячкина, 2, ул. Пионерская, 8, ул. Обухова, 11, ул. Китайская, 4, ул. Пограничная, 23.

В МУП «Городская служба заказчика» опубликовали отчет о расчистке территорий на своей официальной странице в «ВКонтакте». Теперь горожане в комментариях к этому отчету пишут адреса, где тоже ждут сноса опасных и бесхозных строений.

А накануне в копейской мэрии обсудили проблему открытых люков. Ранее в поселке Потанино Копейского округа мальчик провалился в открытый колодец. В мэрии сообщили, что к вчерашнему дню закрыли 34 открытых колодца, 11 из них находились на территории старых расселенных домов.