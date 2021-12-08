В Копейске сироты и жители аварийных домов получили ключи от квартир в новостройке

Рассказываем истории новоселов

Сегодня, 8 декабря, жители Копейска, которые раньше проживали в аварийных домах, а также те, кто остался без попечения родителей, получили из рук губернатора Алексея Текслера ключи от квартир в новостройке. Корреспондент ИА «Первое областное» присутствовал на вручении.

Многоэтажку по адресу Улица Короленко, д. 12В построили специально в качестве социального жилья. 165 квартир получат жители аварийных домов, ключи от еще 16 квартир будут вручены детям, оставшимся без попечения родителей. Переселенцам жилплощадь требовалась по разным причинам.

84-летний Иван Кроль — ветеран труда. Почти всю жизнь он прожил в бараке, построенном в 1950-х. Жилище отличалось лишь холодными стенами и удобствами на улице.

«Барак был на четырех хозяев. Непосредственно мое жилое помещение – 19 квадратных метров. Была еще неотапливаемая пристройка, старая, тогда советская администрация включила со временем и ее в стоимость оплаты жилья. Так и платил за 40 квадратов», — вспоминает Иван Павлович.

Пять лет он ждал переселения из аварийного дома, а сегодня заехал в долгожданную двушку.

«Квартира, которую я сейчас получил и то, что у меня было раньше — небо и земля, конечно», — улыбается ветеран.

В новых двушках довольно просторные комнаты, два широких балкона и дополнительное свободное помещение, которое подразумевается для создания гардеробной или кладовки. В квартирах поклеены обои, на кухнях установлены плиты, налажена работа всей сантехники.

Оценить новые владения по соседству с Иваном Кролем сегодня приехала Татьяна Решетова с мужем и маленьким сыном. Раньше она тоже проживала в аварийном доме с печным отоплением и отсутствием горячей воды. Переселения семья ждала 10 лет.





Новая квартира понравилась с первого взгляда, сразу же удалось определить будущее расположение детской комнаты и родительской спальни. Женщина призналась, что семья давно хотела второго ребенка, но жизнь в маленькой старой квартире исполнить мечты не позволяла. Теперь они с мужем всерьез задумались об увеличении семьи.

Ключи от однушки в новостройке получил студент Олег Литвинов. Парень — сирота, раньше он жил в относительно приемлемой квартире, но дом был старый, с холодными стенами, плохой шумоизоляцией и неудобным расположением. Новое жилье он получил быстро, всего за четыре месяца.

«Новая квартира превзошла ожидания. Думал, что не будет никакого ремонта — четыре белых стены. На деле квартира, можно сказать, готовая: и обои, и плита, и сантехника. Понравилось, что стены толстые — хорошая шумоизоляция. Расположение дома хорошее: за окном магазин, автобусная остановка», — делится Олег Литвинов.





Ключи от новых квартир вручал Алексей Текслер. Он подолгу лично общался с новоселами. Из разговора с Олегом Литвиновым, губернатор узнал, что парень учится на соц. работника. Тогда глава региона обратился к присутствовавшей в комнате министру социальных отношений Ирине Буториной с просьбой взять студента на заметку и, возможно, помочь ему с дальнейшим трудоустройством.



Завершая встречу, Алексей Текслер отметил свою радость за новоселов, переехавших из старых домов.

«Я очень рад за наших жителей, которые переезжают из аварийного жилья. Мы сейчас видели их эмоции, они давно этого ждали. Мы будем продолжать увеличивать темпы. Хочу сказать, что в этом году мы на 50%, дополнительно к федеральным средствам, увеличиваем объем средств. Для того, чтобы как раз ускорить процесс и уже начать новую программу. Для нас это принципиально», — сказал губернатор.

Была затронута и тема переселения детей-сирот.

«Это достаточно наболевшая проблема. Даже сегодня на прямой линии были вопросы про это. Понятно, что проблему можно решить, увеличив финансирование, что мы и делаем. В этом году у нас почти 900 миллионов рублей направлено на решение этих задач, 885 квартир для детей-сирот. Никогда такого не было, это рекорд за все время. Мы движемся дальше, финансирование увеличим. На следующий год оно будет более 1 миллиарда 100 миллионов рублей, 1080 квартир. Поставили себе такую задачу», — поделился Алексей Текслер.

Глава региона рассказал, что сейчас порядка в Челябинской области порядка 2000 детей находится на учёте для получения нового жилья. Каждый год область обеспечивает их квартирами, но тут же добавляются новые ребята. Количество людей в очереди раньше практически всегда оставалось одинаковым. Однако правительство поставило задачу сократить очередь, поэтому в следующем году темпы увеличат.