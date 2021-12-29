В Копейске сироты и жители аварийных домов переехали в новые квартиры

Всего в 2021 году в городе приобретено 413 квартир по программе переселения

28 декабря в Копейске вручили ключи от новых квартир переселенцам из ветхо-аварийного жилья и детям-сиротам. В новом доме, расположенном по улице Борьбы, 43, мэрией приобретено 40 квартир, всего в 2021 году закуплено 413 квартир для детей-сирот и переселенцев, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Ключи от квартир семьям Сенотрусовых и Белогостицких, которые ранее жили в аварийных домах, и Инне Клименковой, относящейся к категории детей-сирот, вручили замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль, глава Копейска Андрей Фалейчик и первый замминистра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова. Копейчане поблагодарили губернатора и городскую администрацию и рассказали, что остались довольны как квартирами, так и расположением самого дома.

«Нравится, что все в пешей доступности: детский сад, школа, больница. У дома благоустроена придомовая территория. Квартира понравилась, очень красивая цветовая гамма в отделке, я очень довольна», — поделилась впечатлениями Инна Клименкова.

Новые квартиры приобретены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Замгубернатора Сергей Шаль отметил, что Копейск ведет переселение ускоренными темпами и за девять лет действия областной программы переселения квартиры получила почти тысяча семей. Андрей Фалейчик подтвердил, что расселение в Копейске идет с опережением плановых показателей.

«В этом году более 620 миллионов рублей направлено на расселение жителей аварийных домов и детей-сирот. Больше 400 семей улучшили свои жилищные условия. Мы взяли на себя повышенные обязательства досрочно завершить программные мероприятия. В следующем году мы планируем за счет программы направить более миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов, более 116 миллионов — на приобретение жилых помещений для детей-сирот. Хочу отметить, что на сегодня дети-сироты по судебным решениям полностью обеспечены жилыми помещениями и город вышел на плановое обеспечение детей-сирот жильем в установленные сроки», — уточнил Андрей Фалейчик.

Действительно, в 2019 году из ветхого жилья в Копейске переселили 214 семей, в 2020 году — 266 семей. В этом году число переселенцев увеличено почти вдвое. В 2022 году мэрия планирует приобрети 500 квартир.

Программу по переселению граждан из аварийного жилья планируют выполнить досрочно по всей Челябинской области — до 2023 года вместо 2025-го. Это стало возможным благодаря заключению дополнительного соглашения региона с государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, в конце декабря новые квартиры получили сироты и жители аварийных домов и в Пласте. Торжественная церемония вручения ключей состоялась во время открытия второй секции нового дома по улице Сумина, 7.