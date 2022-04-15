В Копейске горожанам предложили перенести молодые деревья из городского парка

За сохранение зеленых насаждений выступили сами жители города

В Копейске сегодня, 15 апреля, начались работы по пересадке саженцев сосны. Более ста молодых деревьев перенесут с территории парка Победы, который ждет масштабная реконструкция, в другие районы города. С идеей сохранить молодые деревья горожане выступили в прошлом году, когда стало известно о планах благоустройства. Информагентству «Первое областное» организаторы зеленой акции рассказали, что приглашают горожан выкопать молодые сосны и пересадить в другой части города.

Пересадить молодые деревца, растущие на месте будущих дорожек парка и парковки, предложил глава Копейска Андрей Фалейчик. Он поручил в ходе санитарной вырубки деревьев в парке не трогать молодые деревья ценных пород, а перенести их в другие районы Копейска, в том числе к детсадам. Председатель Общественной палаты, эколог Андрей Кульпин сегодня организовал пересадку. За день молодые сосны выкопали для 10 детских садов.

«Я рассказал и показал, что сделать, чтобы сосны прижились. Сегодня удалось пересадить около ста деревцев. В последние годы в детских садах сносили старые деревья, теперь их заменили молодыми», — пояснил информагентству Андрей Кульпин.

Он уточнил, что в парке могут выкопать молодые сосны все желающие.

«На большом участке земли вдоль проспекта Победы оказалось много выросших самосевом молодых сосенок. Сейчас настало благоприятное время для их пересадки, поэтому, надеемся, что они приживутся», — прокомментировал Андрей Кульпин.

Детский сад-ясли № 14 работает всего два года, и на его территории пока нет деревьев. Заместитель заведующей детсада Светлана Рупасова рассказала, что сосенки посадят за забором детского сада, причем прямо сегодня.

Напомним, в парке Победы планируется обустройство двух автомобильных стоянок, создание искусственного водоема на месте существующей низменности, созданной природой, освещение, дорожки, лавочки и урны. Кроме того, в парке появятся детские игровые площадки. Площадь благоустройства — 11 гектаров.

Часть жителей была не согласна с проектом, по которому участок лишится нескольких сотен деревьев.