В Копейске с 1 января перестанут работать 17 маршруток

Город намерен увеличить количество муниципальных автобусов

Семнадцать нерегулируемых маршрутов общественного транспорта перестанут работать в Копейске после Нового года. Об этом со ссылкой на Миндор Челябинской области пассажиров предупреждают объявления в маршрутках.

«По решению министерства дорожного хозяйства Челябинской области с 1 января 2024 года планируется отмена маршрутов по нерегулируемому тарифу», — сказано в объявлении.

Ниже приводится список маршрутов: № 1, 2Б, 3Б, 4Б, 5Б, 7Б, 9, 10Б, 12К, 13, 16Б, 16К, 18Б, 19К, 20, 21, 26Б.

Предполагается, что часть маршрутов отменят совсем, а часть заменят муниципальные автобусы, на которых будут действовать транспортные карты и льготы.