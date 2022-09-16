В Копейске решили демонтировать установленные ко Дню города диван-качели

Менее чем за месяц горожане испортили все новые объекты

В Копейске испортили новые диван-качели из клееного бруса, установленные ко Дню города. В ближайшее время все поврежденные качели снимут и попытаются восстановить. Об этом накануне сообщили в управлении благоустройства города.

Как утверждают сотрудники мэрии, качели пришли в негодность из-за горожан, которые небрежно относились к благоустройству.

«Мы пресекали попытки раскачивания на 180 градусов, нахождение на одной качели пяти (и более) человек, свисание со спинок для увеличения амплитуды, использование ног для трудоемкого раскачивания вбок от опоры к опоре и многие другие ужасающие примеры поведения», — рассказали в управлении благоустройства администрации Копейска.

На сегодня качели стали небезопасны и выглядят неподобающе.

Напомним, благоустройство в Копейске провели ко Дню города. В центре и поселках установили световые туннели, качели с необычным дизайном и арки.