В Копейске реконструируют мемориал «Книга памяти»

Работы завершат уже к майским праздникам

С сентября 2024 года на территории Копейского городского округа ведутся масштабные работы по обновлению мемориального комплекса «Книга Памяти», сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Проект финансирует местный бюджет. На реконструкцию мемориала из бюджета города выделено около семи миллионов рублей.

«Рабочие уже разбирают защитные леса и покрытия. Под ними гордо красуются имена героев. Подрядчику остался один последний штрих, и эти надписи будут увековечены на копейском монументе», — говорит начальник МУ «Городская служба заказчика» Алексей Клименко.

Не обошлось и без недочетов. Все они будут устранены подрядной организацией.

Монумент Победы с воином-освободителем создан в 1965 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В 1995‑м памятник дополнили плитами с именами копейчан — участников Великой Отечественной войны. Единый скульптурный ансамбль образует Мемориальный комплекс «Копейчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».